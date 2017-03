Vale vai ter polo de tecnologia voltado para o combate ao crime

REGIAO

- 09:00

Fruto de uma parceria entre o governo federal e a Ericsson, núcleo vai reunir especialistas, universidades, startups e gestores para trabalharem no desenvolvimento de novas tecnologias para combater a violência



Xandu Alves

São José dos Campos

Capital da violência no interior do Estado, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba vai ganhar um polo de tecnologia contra o crime. O futuro núcleo funcionará em São José e será fruto de parceria entre a empresa Ericsson, que tem sede no município, e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.



As partes assinaram uma carta de intenções de cooperação, no último domingo, e pretendem criar um polo tecnológico de Internet das Coisas voltado para a segurança pública. A iniciativa irá reunir especialistas, universidades e gestores para ajudar a desenvolver novas tecnologias contra o crime. Também participarão startups, empresas e operadoras.



"A parceria nos dará a oportunidade de colher subsídios para fortalecer a segurança pública", declarou, em nota, Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.



Violência. A escolha de São José e do Vale do Paraíba para sediar o polo de segurança pública não é à toa. Além da sede da Ericsson, e de inúmeras empresas de base tecnológica, a RMVale lidera o ranking de mortes violentas no interior do Estado.



Com dados de janeiro e fevereiro deste ano, a RMVale registra 17,19 de taxa de vítimas de homicídio doloso por 100 mil habitantes. O índice está bem acima da média estadual (8,42) e da do interior (8,69). A segunda região mais violenta (Araçatuba) tem 10,80 de taxa.



Aplicativos. Conhecida pela sigla IoT (Internet of Things, em inglês), a Internet das Coisas conecta aparelhos que usamos no dia a dia à internet, coletando dados sobre eles e o nosso uso e permitindo que os equipamentos "conversem" entre si.



Maximiliano Martinhão, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, explicou que o objetivo do polo é promover o uso da Internet das Coisas nas atividades de segurança pública.



"Vamos convocar desenvolvedores para criar aplicativos para a área, chamar as universidades para participar desse desenvolvimento e convidar os gestores públicos para conhecer as ferramentas", afirmou.



Monitoramento. Um dos exemplos é um sistema já existente em São José, cidade que conta com controle e monitoramento com 500 câmeras, integração de smart software e 205 quilômetros de cabos de fibra óptica.



Com a parceria, lembrou ele, novas tecnologias devem ser desenvolvidas para aumentar a segurança de cidadãos, empresas e instituições.



A Ericsson informou que haverá um encontro em São José, em breve, com emissários do Ministério da Ciência, para acertar detalhes do novo polo.