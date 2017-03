Vale tem superávit de R$ 2,3 bi no bimestre, aponta ministério

REGIAO



RMVale fecha primeiro bimestre do ano com superávit bilionário na balança comercial, de acordo com os novos dados disponibilizados na manhã de ontem pelo Ministério Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Xandu Alves

São José dos Campos



Depois de começar o ano com déficit na balança comercial, São José se recuperou em fevereiro e alcançou R$ 231,6 milhões de saldo positivo no acumulado do ano, fruto de R$ 1,458 bilhão em exportações e R$ 1,226 bilhão em importações.

O resultado foi o terceiro melhor saldo entre as 21 cidades da RMVale que comercializaram no exterior em 2017. A região teve superávit de R$ 2,3 bilhões.



O crescimento de 56,04% na exportação de veículos ajudou no desempenho de São José. As vendas ao exterior do setor subiram de R$ 107,7 milhões nos dois primeiros meses de 2016 para R$ 168,2 milhões, no mesmo período deste ano. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.



Taubaté manteve o resultado ruim de janeiro e fechou o bimestre com R$ 554,9 milhões de saldo negativo na balança --o pior da RMVale. Neste ano, as empresas da cidade exportaram R$ 475 milhões e importaram R$ 1,030 bilhão.



Jacareí manteve o superávit pelo quinto mês seguido --havia caído em setembro de 2016-- e registrou R$ 71,7 milhões de saldo, com exportações de R$ 306,7 milhões e importações de R$ 235 milhões, no primeiro bimestre.



Depois de amargar 11 meses de déficit no ano passado, São Sebastião anotou o maior saldo da balança na região no ano pela segunda vez consecutiva: R$ 1,515 bilhão, com exportações de R$ 1,929 bilhão e importações de R$ 414,2 milhões. A venda de petróleo foi o principal motivo do superávit do município.



Ilhabela manteve a segunda colocação entre as cidades com maior superávit na balança da região: R$ 1,069 bilhão em 2017. A cidade exportou R$ 1,069 bilhão e importou apenas R$ 186,6 mil.



Exportação de carros tem alta na região



A exportação de veículos foi o setor da economia da RMVale que mais cresceu no primeiro bimestre do ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Somando as três cidades que exportam veículos --São José, Taubaté e Jacareí--, o volume foi de R$ 370,2 milhões para R$ 528,2 milhões, crescimento de 42,68%.



São José foi a cidade com maior aumento nas exportações de veículos: 56,04%, de R$ 107,7 milhões para R$ 168,2 milhões.



Em Taubaté, o setor cresceu 38,35% no saldo da balança comercial. A cidade exportou R$ 255,6 milhões em veículos no ano passado, no primeiro bimestre, e R$ 353,6 milhões neste ano, em igual período.



Jacareí ficou na contramão. As exportações de veículos caíram 6,09% --R$ 6,870 milhões para R$ 6,452 milhões.