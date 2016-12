Vale tem 9 das 30 cidades mais violentas do estado

REGIAO

Exclusivo: São José dos Campos, Taubaté e Jacareí estão no 'top 5' de homicídios no interior de SP



TAUBATÉ

A RMVale

reúne 9 das 30 cidades com maior número de vítimas de homicídio no interior de São Paulo este ano, entre os meses de janeiro e novembro. Os dados foram levantados com base nas estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e mostram que o Vale é a área mais violenta do interior do Estado. O ranking de vítimas de homicídio doloso (com intenção de matar) é liderado por Campinas, que teve 107 mortes nos 11 primeiros meses do ano. São José dos Campos está na segunda posição, com 69 mortes. Sorocaba aparece em terceiro, com 60 assassinatos.

Em quarto, Taubaté registrou no período, de janeiro a novembro, 48 mortos de forma violenta. Jacareí é a quinta cidade do ranking, com 45 vítimas de homicídios. PÁG.3