Urbam vai alugar cinco caminhões para prestar serviço

REGIAO

- 09:15

Redação

São José dos Campos



A coleta seletiva em São Jos é dos Campos, paralisada após interrupção contratual com a empresa responsável pelo serviço, depende de trâmites burocráticos para voltar às ruas.



A Urbam (Urbanizadora Municipal), nova responsável pelo atendimento, realiza amanhã pregão para definir a empresa locadora de cinco caminhões especializados no serviço.



O edital de licitação tem valor máximo de R$ 1,6 milhão por um período de 24 meses. Por caminhão, o custo mensal será de R$ 13.500.



De acordo com a Urbam, a previsão é iniciar o serviço até o fim da segunda quinzena de março.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) decidiu no início do ano trocar a empresa responsável pela coleta, a Cavo. O motivo seria o atendimento precário oferecido pela prestadora do serviço.



A Sustentare venceu a licitação para substituir a Cavo na coleta de lixo orgânico. A coleta seletiva ficou sob responsabilidade da Urbam.



Crítica. A oposição criticou o atraso na locação dos caminhões. "A população, sem coleta seletiva nestes últimos dias, está vivendo uma situação desnecessária. O prefeito deveria primeiro preparar a Urbam para começar a coleta seletiva e só depois rescindir o contrato", afirmou o líder do PT na Câmara, vereador Wagner Balieiro.



A Urbam disse que o objetivo da mudança é retomar a excelência no atendimento. "Com a mudança no serviço de recolhimento de lixo, o salto de empregos está sendo positivo. A Urbam proporcionará mais 60 oportunidades de trabalho", apontou.