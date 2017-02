Unitau e suas fundações têm receita baixa em 2016

REGIAO

Nem a Unitau (Universidade de Taubaté) e nem as suas fundações alcançaram as metas fiscais previstas para o ano passado. Os dados foram apresentados nessa quarta-feira, em audiência na Câmara.



A Unitau havia previsto receita de R$ 228,6 milhões para o ano passado, mas arrecadou R$ 196 milhões, equivalente a 85% do estimado.



A Fapeti (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação) apresentou estimativa de receita de R$ 1,5 milhão, mas realizou R$ 1 milhão em 2016. A Funac (Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Unitau) esperava arrecadar R$ 96 mil, mas alcançou R$ 53,8 mil, 55% do previsto.



Já a Fust (Fundação Universitária de Taubaté) previu receita de R$ 50,6 milhões, mas atingiu R$ 39,8 milhões, 78% do esperado para o ano passado.



A representante da Fust, Silvia Martins Ferreira, disse que as previsões orçamentárias "podem ser concluídas ou não", uma vez que elas são calculadas com base nos dados do ano anterior. "A nossa previsão foi superestimada, mas receita e despesa foram compatíveis", alegou.



Previdência. Em contrapartida, o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), que é responsável pelo pagamento da aposentadoria dos servidores municipais, conseguiu ultrapassar a meta de arrecadação, que era de R$ 151 milhões, e teve receita de R$ 179 milhões.



A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau) arrecadou R$ 6 milhões, perante expectativa de R$ 3,5 milhões.