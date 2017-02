União desmente construção de conjunto anunciado por Ortiz

REGIAO

- 04:36

Ministério da Cidades afirmou que desconhece a obra que, de acordo com o prefeito, deveria começar em janeiro de 2017



TAUBATÉ

O Ministério das Cidades, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, desmentiu um anúncio feito pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB) no final de 2016. Em 17 de novembro, dia em que voltou ao cargo após ficar 99 dias afastado da prefeitura devido à cassação do mandato pela Justiça, o tucano afirmou que o ministério havia aprovado projeto para construção de conjunto habitacional com 640 casas no Quinta das Frutas. Ortiz disse que a prefeitura iria ceder o terreno e os governos federal e estadual ficariam responsáveis pela obra, que teria início em janeiro de 2017. O tucano disse que o projeto já estava pré-aprovado desde 2013, mas que só em 2016 o ministério conseguiu inclui-lo no orçamento do ano seguinte. Ao ser questionado pela reportagem, o Ministério das Cidades negou ter pré-aprovado o projeto em 2013 ou aprovado a construção em 2016. "Informamos que não consta em nossa base de dados a contratação do empreendimento". PÁG.4