Ultrassom: vice-prefeito admite a demanda é maior que oferta em São José

Segundo Ricardo Nakagawa, prefeitura vai negociar com hospitais ampliação da oferta para gestantes



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Gestantes atendidas no SUS (Sistema Único de Saúde), em São José dos Cam pos, enfrentam dificuldades para realizar o ultrassom obstétrico em hospitais conveniados do município.



Diminuir a fila do pré-natal está entre as prioridades do governo Felicio Ramuth (PSDB) para o primeiro semestre deste ano.



A Secretaria de Saúde prepara um diagnóstico do problema, mas admite que a demanda por ultrassom é maior que a oferta de exames oferecidos no Hospital da Mulher, Próvisão e Antoninho da Rocha Marmo.



O vice-prefeito de São José, Ricardo Nakagawa (PMDB), espera negociar com os hospitais a ampliação da oferta de atendimento às gestantes. A prefeitura tem recebido, desde o início do ano, reclamações de mulheres que recorrem ao SUS para fazer o pré-natal.



"A gestante não pode ficar sem fazer ultrassom. Não pode chegar o dia de fazer ultrassom e já ter tido o bebê", afirmou Nakagawa à rádio Logos FM.



O real tamanho da fila do ultrassom obstétrico ainda está em análise pela Prefeitura de São José.



"Identificamos que existe realmente uma demanda maior que a oferta. Não existem serviços disponíveis para atender toda demanda. Inclusive, com uma fila de gestantes aguardando. Isso já está sendo corrigido por parte da Secretaria de Saúde", declarou o vice-prefeito. "Estamos entrando em contato com novos prestadores de serviço para que se amplie a oferta de ultrassom para gestante", completou.



Cobertura. Desde 2010, o SUS oferece cobertura integral para esse tipo de exame. A gestante, portanto, pode fazer ao menos quatro deles, desde que haja pedido médico.



O manual do Ministério da Saúde ainda garante um número mínimo de consultas durante o período da gravidez.



"As ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de toda a população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, assegurando minimamente seis consultas de pré-natal e continuidade no atendimento, no acompanhamento e na avaliação do impacto destas ações sobre a saúde materna e perinatal", diz um trecho do documento.



Cirurgias. A fila da saúde em São José dos Campos não é um problema exclusivo das gestantes da cidade. Levantamento da prefeitura aponta que cerca de 7.30 0 pessoas estão à espera de cirurgia pelo SUS no município. Em unidades conveniadas como Pio 12, Antoninho da Rocha Marmo e Hospital Municipal há quem espere há três anos pela cirurgia.



Concurso será aberto esse ano



O governo Felicio Ramuth vai realizar concurso público na rede de saúde para co ntratação de médicos e dentistas até o fim deste ano. A meta da administração é reforçar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.



"No caso das UBSs, nós já estamos partindo para contratação de novos médicos", disse o vice-prefeito de São José, Ricardo Nakagawa. "Se for necessário, faremos um novo concurso. Com certeza, será necessário realizar ainda neste ano. Nós não só contrataremos médicos, mas também dentistas. Observamos que existe uma fila enorme para o atendimento de odontologia e também na questão de enfermagem", completou.



O município conta atualmente com 40 unidades espalhadas em todas as regiões.

Desde o começo do ano, os usuários podem marcar consultas em quaisquer dias da semana, sem data determinada. As unidades básicas funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.