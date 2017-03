TRIBUTAÇÃO o PRimeiro lote da restituição em 2017 está previsto para o dia 16 de junho, segundo a rf Receita espera 452 mil declarações na RMVale

REGIAO

- 04:37

Documento do Imposto de Renda poderá ser entregue apenas através da internet até o dia 28 de abril



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A Receita Federal abriu ontem prazo para envio da declaração do Imposto de Renda de 2017.

Entregue exclusivamente pela internet, o documento poderá ser enviado até 28 de abril, às 23h59.

São esperadas 452 mil declarações de contribuintes do Vale do Paraíba, 1,58% de aumento comparado ao ano passado, quando eram aguardadas 445 mil declarações.

Divisão.

A região é dividida em duas delegacias da Receita Federal: a de São José, que concentra nove cidades, e a de Taubaté, com 30 municípios do Vale.

Na primeira, a Receita projeta o recebimento de 240,3 mil declarações até o final do prazo. Além dessas, São José também receberá cerca de 110 mil documentos de contribuintes da região do Alto Tietê. Na unidade de Taubaté, serão mais 211,7 mil declarações.

Devem entregar a declaração de Imposto de Renda quem recebeu, em 2016, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91.

O contribuinte que não entregar a declaração ou enviá-la fora do prazo terá que pagar multa de R$ 165,74, pelo valor mínimo, ou correspondente a 20% do imposto devido, pelo custo máximo.

"A vantagem de entregar a declaração logo na abertura do prazo é que, se houver restituição, ela virá mais cedo também, ressalvados os pagamentos prioritários", disse o economista Fernando Lacerda.

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017, segundo a Receita Federal, está marcado para 16 de junho. Têm prioridade para receber idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais. Serão sete lotes para restituição. O último será em 15 de dezembro deste ano.