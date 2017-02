Trecho de serra da Tamoios ganha nova iluminação

REGIAO

- 08:15

Com investimento de R$ 8,1 milhões, foi entregue na noite dessa segunda a iluminação completa do trecho de serra da via



Redação

São José dos Campos



O governo do Estado inaugurou na noite de ontem a iluminação completa do trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Foram investidos R$ 8,1 milhões no trecho, que vai do km 64 ao km 80, e passa pelas cidades de Paraibuna e Caraguatatuba.



De acordo com o governo estadual, foram necessários 621 postes, 16,9 mil metros de rede elétrica e 592 lâmpadas de led de alto desempenho.



O governador Geraldo Alckmin (PSDB) participou da cerimônia de entrega da obra, que teve a participação da Concessionária Tamoios, responsável pelo investimento, e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), gerenciadora do projeto.



"Para a execução do serviço, a concessionária realizou podas de árvores, ligação de transformadores e implantação de subestação e gerador", informou o governo do Estado.



Duplicação. Prevista para 2020 e com custo de R$ 2,75 bilhões, a obra da duplicação da Tamoios está atualmente com 11,5% de execução. Hoje está sendo feita a escavação do principal túnel do trecho, que terá 3.675 metros de comprimento.