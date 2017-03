TRANSPORTE empresas querem que tarifa seja de até r$ 4,97 Passe Livre faz protesto contra possível reajuste nas passagens

REGIAO

- 04:37



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cerca de 30 pessoas participaram ontem do protesto contra o possível aumento da tarifa do transporte coletivo de São José dos Campos. O ato, organizado pelo Movimento Passe Livre, começou na praça Afonso Pena, região central da cidade.

Os participantes caminharam em direção ao Terminal Central. A manifestação foi acompanhada por uma viatura da Polícia Militar.

Há duas semanas, o governo Felicio Ramuth (PSDB) recebeu um pedido de reajuste dos atuais R$ 3,80 para até R$ 4,97, feito pelas empresas Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil. O aumento está em estudo pela administração.

"Gostaríamos de ter 50 mil pessoas nas ruas, como 2013. Mas aquele foi um ano atípico, uma luta muito forte. Entendemos que, por todas dificuldades do trabalhador de participar do ato, acaba não acontecendo um grande público", afirmou o porta-voz do Passe Livre, Pedro Rachid.

"Todos os trabalhadores serão afetados com uma tarifa de quase R$ 5", completou.

Contraponto.

O MBL (Movimento Brasil Livre) enviou integrantes ao protesto, mas para questionar o ato. "Somos contra o aumento, mas contra o vandalismo dessas pessoas", afirmou Lucas Pavanato.