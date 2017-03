TRÁFICO casa era usada para armazenar os entorpecentes PM flagra 'fábrica de drogas' e prende três na zona sul

REGIAO

- 04:36



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Três homens suspeitos de manter uma casa para embalar drogas foram presos no final da tarde de ontem pela Polícia Militar, na zona sul de São José dos Campos.

Após denúncias de moradores, policiais que fazem a patrulha com motos foram informados de que haveria uma casa na rua Ana Maria Dias com movimentação intensa de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, e que seria usada para armazenar os entorpecentes.

Quando chegaram na residência, por volta de 18h, os policiais abordaram proprietário M.L.B. de 43 anos, em frente ao local. Ao ser questionado, ele confessou à equipe que armazenava e preparava droga para vender no bairro.

Além disso, outros dois indivíduos também foram detidos no interior da residência no momento em que preparavam as drogas para a venda. Foram encontrados 29 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína, além de R$ 120 em dinheiro.