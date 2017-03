Top 10 do emprego paga R$ 1.416 no Vale em 2017

REGIAO

Profissões que mais abriram vagas na RMVale têm, em média, remuneração abaixo de dois salários



TAUBATÉ

As 10 profissões que mais abriram empregos na RMVale

em janeiro exigem pouca qualificação e, por isso, pagam salário abaixo do rendimento de dois salários mínimos (R$ 1.760). O levantamento foi feito com base nas estatísticas do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal. O top 10 das carreiras que mais geraram postos de trabalho nos 39 municípios da região, no primeiro mês do ano, mostra que o salário médio pago por elas foi de R$ 1.416,77. Dessas 10 profissões, somente duas pagam acima de dois salário mínimos: caldeireiro (R$ 2.355,31) e assistente administrativo (R$ 2.100,44). Em janeiro, a RMVale perdeu 2.185 postos de trabalho, sendo 51,12% no setor de comércio. PÁG.3