Top 10 do emprego no Vale tem salário abaixo de dois mínimos

Com baixa qualificação, profissões que mais abrem vagas no Vale do Paraíba oferecem uma remuneração abaixo de R$ 1.760. Das 10 que mais criaram postos de trabalho, só duas têm vencimentos acima do índice



Xandu Alves

São José dos Campos



As profissões que mais abriram vagas na RMVale, em janeiro deste ano exigem pouca qualificação e, por isso, pagam salário abaixo do rendimento de dois salários mínimos (R$ 1.760). O levantamento foi feito com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.



O top 10 das carreiras que mais geraram postos de trabalho nos 39 municípios da região, no primeiro mês do ano, mostra que o salário médio pago por elas foi de R$ 1.416,77. Das 10 profissões, apenas duas pagam acima de dois mínimos: caldeireiro (R$ 2.355,31) e assistente administrativo (R$ 2.100,44).



A terceira que melhor paga é a de técnico de enfermagem (R$ 1.469,04). O pior salário entre as 10 foi o de mecânico de manutenção de máquinas (R$ 993,10).



Empregos. Juntas, essas profissões foram responsáveis por um saldo positivo de 881 empregos com carteira assinada na região. Em janeiro, a RMVale perdeu 2.185 postos de trabalho, sendo 51,12% no setor de comércio.



Ou seja, as vagas criadas pelas carreiras com melhor saldo positivo não foram suficientes para reverter o resultado negativo da região. Quem mais contratou foi a profissão de assistente administrativo, com 168 de saldo.



Na sequência, aparecem alimentador de linha de produção (152), estofador de móveis (126) e auxiliar de escritório em geral (105). Ainda há, no grupo das 10 carreiras que mais contrataram, profissões como auxiliar nos serviços de alimentação, recepcionista e instalador de redes e cabos telefônicos.



Desemprego. Na contramão, as carreiras que mais desempregaram na região, em janeiro deste ano, foram operador de caixa (saldo -303 vagas), vendedor (-174) e servente de obras (-139).





Comércio teve pior resultado em janeiro



As profissões ligadas ao comércio foram as que mais perderam vagas na RMVale

em janeiro. O setor da economia fechou o mês com saldo negativo de -1.117 vagas, 51,12% do total perdido pelo Vale no mês: 2.185 empregos.



Depois do comércio, a construção civil encerrou 872 postos de trabalho na região, em janeiro, 39,91% do total. O setor de serviços veio em seguida, com 460 empregos a menos, 21,05% do que perdeu a região em 2017.



Ao contrário dos últimos dois anos, a indústria registrou saldo positivo de 196 em janeiro, o que não ocorreu durante todo o ano passado e parte de 2015, por causa da crise econômica nacional.