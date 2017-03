Top 10 do crime: DIG faz 'caça' para prender os três foragidos

REGIAO

- 10:00

Lucas de Lima Pinto, Erick Luiz Martini e Andre Rodolfo Ribeiro Duarte são os três nomes da lista



Danilo Alvim

São José dos Campos



Na mira da polícia, três dos bandidos mais procurados de São José dos Campos estão foragidos. São eles: Lucas de Lima Pinto, Erick Luiz Martini e Andre Rodolfo Ribeiro Duarte.



Conhecido como 'Matador de Corretora', Lucas de Lima Pinto é o líder da lista dos 10 mais procurados da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), destes sete já foram presos.



Ele é o principal suspeito de ter assassinado e ateado fogo na corretora de imóveis Valéria Castro em fevereiro de 2015. De acordo com a DIG, o suspeito estaria usando trajes de disfarce para se esconder da polícia.



Além dele, as buscas incluem também Erick Luiz Martini, suspeito de atirar na cabeça de um segurança de loja da avenida Cassiopéia, na zona sul; e Andre Rodolfo Ribeiro Duarte, conhecido como 'Codorninha', suspeito de matar Juan Ribeiro Marques, de 24 anos.



"O foco principal são os três por estarem a mais tempo foragidos, mas temos novos nomes que também estão sendo monitorados", disse nesta quinta-feira à O VALE um investigador da DIG.



Da lista, sete já foram capturados, o último deles Jackson Fonseca Ribeiro, conhecido como 'Jakão', foi preso em uma chácara de Jacareí na última sexta-feira. Ele era um dos homens mais perigosos do Estado, segundo o setor de inteligência da DIG. E tinha mandados de prisão por homicídio, explosão de caixas eletrônicos e tráfico de drogas.



Tráfico. Capturado em uma chácara em Jacareí, o suspeito é um dos chefes do tráfico da zona leste, especialmente no bairro do Santa Inês. No momento do flagrante, Jackão foi encontrado com porções de cocaína, material para embalagem e balança.



Ele é suspeito de matar um homem em maio de 2016, no distrito de Eugênio de Melo, em um dos 'fluxos' do funk.



"A gente estava investigando há alguns meses e por três ou quatro vezes ele conseguiu fugir. Desta vez, cercamos a chácara e realizamos a prisão", disse o investigador.