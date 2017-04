Tomate é o 'vilão' da inflação, diz pesquisa

REGIAO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A cesta básica ficou mais cara na RMVale em março, com alta de 0,55% no período, com um valor total de R$ 1.544,63. Os dados foram divulgados essa semana pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté). A pesquisa feita considera uma família-padrão brasileira com cinco pessoas e com poder de compra de cinco salários mínimos vigentes (R$ 937) totalizando R$ 4.685.

Entre as quatro cidades consultadas, São José dos Campos fechou o período com a cesta mais cara, de R$ 1.548,03, seguido por Caçapava, com R$ 1.547,84, Campos do Jordão (R$ 1.543,04) e Taubaté (R$ 1.539,60).

Entre os produtos que mais tiveram aumento no período, o tomate foi o grande 'vilão', com alta de 28,72%.

"O aumento no preço do produto está relacionado a menor oferta do produto com a redução da área plantada por conta dos baixos preços do final de 2016, além disso, o período de entressafra também contribuiu para o aumento nos preços", diz o relatório da pesquisa.

Em seguida vem a batata, com 21,02% de aumento, leite C (17,41%), leite B (16,39%) e queijo mussarela (8,36%).

Por outro lado, o alface ficou até 10,81% mais barato no mês passado, seguido pelo óleo de soja (-6,41%) e ainda a carne bovina (contrafilé, com -5,03% e alcatra (com -2,82%).

"A queda no preço do produto (alface) é consequência da maior oferta com a chegada de uma nova colheita", explicam os pesquisadores da Universidade de Taubaté.