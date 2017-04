Texto de plano de carreira é retirado em Taubaté

REGIAO

- 08:33

Redação

Taubaté

Um dia após protocolar o projeto para criar o plano de carreira de servidores da prefeitura, a gestão Ortiz Junior (PSDB) solicitou a retirada do texto. Questionado pela reportagem, o governo tucano alegou que a retirada do projeto ocorreu "para ajustes fiscais no seu conteúdo".

A administração do PSDB não informou quais seriam esses ajustes e nem uma previsão de quando a propositura será reencaminhada para o Legislativo. O projeto foi protocolado na Câmara na segunda-feira, e retirado já na terça.

Carreira. O plano consiste em um conjunto de regras que estabelece as progressões para os cargos da prefeitura, com base em critérios como qualificação e desempenho.

O projeto beneficia apenas servidores de carreira, que são cerca de 5.000.

A exceção é o grupo formado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), que foi alvo de plano de carreira específico em 2016. A criação do plano foi promessa de campanha de Ortiz na eleição de 2012. Durante o primeiro mandato do tucano, no entanto, a elaboração do projeto andou a passos lentos. Quando aprovada, a lei entrará em vigor em 120 dias.

Cargos. O projeto prevê a criação de dez novos cargos comissionados na prefeitura.

Somados aos 114 já existentes, a administração passaria a contar com 124 cargos de livre nomeação -- podem ser preenchidos sem concurso público.

Somados, os salários dos dez novos cargos representariam custo mensal de R$ 52 mil à prefeitura, ou R$ 676 mil por ano, considerando o pagamento do décimo terceiro salário.

O projeto também prevê 79 novas funções de confiança. Elas só podem ser ocupadas por servidores de carreira, que passam a receber vencimento maior. Somadas às 708 já existentes, passariam a ser 787 funções de confiança.