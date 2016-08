Terremoto: número de vítimas fatais na Itália já ultrapassa 250

REGIAO

- 07:45

Das Agências



A Defesa Civil italiana informou na tarde de ontem que subiu para 250 o número de mortes causadas pelo terremoto de 6,2 graus que atingiu a área central do país na madrugada de quarta-feira. Do total, 193 mortes aconteceram na cidade de Amatrice, além de 11 em Accumoli, na região do Lazio.



Outras 46 pessoas morreram em Arquata del Tronto, que fica em Marcas. As autoridades italianas temem que as vítimas fatais do terremoto superem as 309 registradas no abalo sísmico ocorrido em 2009, na região de Abruzzo, com epicentro em L'Aquila. Já os feridos que estão hospitalizados somam 365 pessoas.



Emergência. Na noite da tragédia, o primeiro-ministro da Itália Matteo Renzi se encontrou com equipes de resgate na área afetada pelo terremoto. "Nenhuma família, nenhuma cidade, nenhuma aldeia será abandonada" - prometeu ele. Renzi avisou que provavelmente o número de mortos ainda vai aumentar.



Três áreas foram gravemente afetadas pelo terromoto - Lazio, Úmbria e Marcas.

O Conselho de Ministros italiano convocou uma reunião de emergência para a coordenação dos trabalhos de busca e salvamento.



Susto. A brasileira Alessandra Ribeiro, que mora em Cesenatico, na região de Emília-Romanha, narrou os momentos de tensão que passou ao ser acordada de madrugada por causa do terremoto de 6,2 graus de magnitude que atingiu a região central da Itália.



Apesar de estar a cerca de 150 quilômetros do epicentro do tremor, registrado a 2 km da cidade de Accumoli, Alessandra, de 50 anos, contou que ela e sua família levaram um susto por volta das 3h30, quando acordarem com as camas chacoalhando.



"Acordei com a cama balançando, pois aqui eram 3h36 da manhã de hoje aqui na Itália. Imagino como foi lá na região", disse ela, que é casada com um italiano e tem dois filhos.



Tremor. Uma réplica de 4,3 graus na escala Richter sacudiu ontem as cidades do Lazio e de Marcas, na zona central da Itália, que foi atingida quarta-feira por um terremoto de 6,2 graus de magnitude.



O jornal italiano La Repubblica informou que, durante a noite de quarta-feira, houve 60 réplicas, a mais forte de magnitude 4,5. No total, de acordo com a publicação, nas últimas 24 horas, ocorreram pelo menos 300 eventos sísmicos.



O abalo sísmico provocou novos desabamentos de casas e edifícios, principalmente em Amatrice.