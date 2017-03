Tentativa de 'reconstrução' do PT opõe dois grupos em São José

REGIAO

- 09:45

Redação

São José dos Campos



Duas chapas disputam o coman do do diretório do PT em São José dos Campos em eleição marcada para o próximo dia 9 abril. O PED (Processo de Eleição Direta) para escolha dos dirigentes municipais marca a tentativa de reconstrução da sigla no município após a derrota do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) na busca da reeleição em 2016.



A chapa "Ousar Sonhar" reúne os principais líderes do partido na cidade, como os ex-prefeitos Carlinhos Almeida e Ângela Guadagnin, além dos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro. O atual presidente, Giba Ribeiro, também integra o grupo.



O candidato a presidente da chapa "Ousar Sonhar" é André Luís Diniz da Silva.



Concorrente. A chapa adversária, "Esquerda petista contra o golpe", é encabeçada por Rafael de Paula Prado Alvarelli. Esse grupo, que tem como principal liderança a vereadora Juliana Fraga, possui membros críticos a procedimentos conservadores adotados no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida.



Um exemplo são as alianças com siglas que apoiaram a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Integram a chapa "Esquerda petista contra o golpe" nomes como Gino Genaro e Bruno Emídio. A inscrição de chapas para o PED terminou na última segunda-feira.



Eleição. Com 1,7 milhão de filiados no país, o PT define em junho deste ano o novo presidente do Diretório Nacional do partido. Hoje, a legenda é comandada por Rui Falcão.