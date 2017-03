Temer, TSE e Congresso pedem a reforma política

REGIAO

Depois de reunião no Palácio do Planalto, eles publicaram nota defendendo um conjunto de mudanças



Após reunião realizada ontem no Palácio do Planalto, os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, divulgaram nota afirmando que há um amplo consenso sobre a necessidade e a urgência de uma reforma do sistema político-eleitoral brasileiro que leve a uma melhora na representação política.

No documento, eles enumeram quatro pontos que devem ser os objetivos dos esforços conjuntos entre os poderes da República e a sociedade civil em relação à reforma. São eles: buscar a racionalização do sistema político; redução dos custos das campanhas políticas; fortalecimento institucional das legendas; e maior transparência e simplificação das regras eleitorais.

Em declaração à imprensa após a reunião, o presidente do TSE disse que há algum tempo existe na Justiça Eleitoral a preocupação com o "mau desenvolvimento do sistema político-eleitoral" e tem se discutido a necessidade de reformas.

Ele relatou que se reuniu recentemente com o conselho de notáveis do TSE e recebeu a recomendação de que essa preocupação fosse levada aos chefes dos poderes "para colocar a necessidade de que fizéssemos um esforço no sentido de um reforma do sistema eleitoral que envolvesse necessariamente o financiamento de campanhas".

Mendes disse que há muito debate sobre financiamento de campanha e ele tem apontado que essa discussão não pode ser feita dissociada da reforma político-eleitoral, especialmente do sistema eleitoral.

O texto - assinado por Temer, Maia, Eunício e Mendes - registra ainda que os debates sobre a reforma do sistema político-eleitoral nasceram por sugestão do presidente do TSE e "cabe ao Congresso Nacional, democrática e livremente, examinar a oportunidade dessa discussão".

E ele completa: "esse debate não busca apagar o passado, mas olhar com resolução para o futuro, construindo o sistema mais adequado aos tempos atuais", diz o texto.

Na quarta-feira da semana que vem, Maia declarou que haverá reunião de trabalho com um grupo de deputados e senadores, além de especialistas e conselheiros do TSE para discutir o tema com mais profundidade.