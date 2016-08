Temer: aprovação de 18% em São José, e de 19% em Taubaté

REGIAO

- 08:16

João Paulo Sardinha

Danilo Alvim

São José dos Campos



Resgatar o país da crise será o principal desafio para o presidente Michel Temer (PMDB), que assumiu o comando definitivo do Planalto ontem. Para chegar lá, no entanto, será necessário reverter a baixa avaliação de seu governo.



Em São José dos Campos, por exemplo, a gestão interina do peemedebista foi considerada ruim ou péssima por 30% da população, segundo pesquisa do Ibope.

Apenas 18% a consideraram como boa ou ótima. Outros 40% avaliaram o novo governo como regular. O levantamento foi divulgado há uma semana.



Em Taubaté, a situação não é diferente. Pesquisa da Agência Mind mostra que Temer é rejeitado por 26%.



Para 19%, ele foi ótimo ou bom. Outros 29% afirmaram que Temer tem feito um trabalho regular. Já 27% não souberam responder.



O impeachment de Dilma Rousseff (PT), no início da tarde de ontem, também divide a opinião de lideranças políticas, empresariais e sindicais da região (leia texto abaixo).

O PMDB, de Temer, terá em outubro 335 candidatos em 36 das 39 cidades da região.



Nas ruas. Ontem, após a votação no Senado, foram registrados buzinaços e queimas de fogos de artifícios em diversos pontos de São José e Taubaté. "Vejo o Michel Temer como o menor dos males. Apesar de não estar inteiramente satisfeito com a decisão, creio que o atual governo será mais benéfico para a população. Inclusive, ele já deu inicio a uma nova política de responsabilidade, que a Dilma não estava conseguindo executar", disse o engenheiro Rui Costa, de 24 anos.



"O país está em crise. São mais de 12 milhões de desempregados. Meu neto, de 24 anos, formado em faculdade, está sem emprego", completou o aposentado Cléo Lopes Paiva, de 78 anos.



Quem foi contra a saída da petista aposta que o tempo mostrará a verdade. "A história nos mostrará quem estava do lado certo. Eu não apoio e não apoiarei jamais esse golpe", disse o estudante de direito Lucas Maciel, de 20 anos.