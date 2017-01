Telefonia, tevê e bancos são líderes de reclamações

REGIAO

TAUBATÉ

Empresas de telefonia móvel, de tevê a cabo e estabelecimentos bancários lideram o ranking de reclamações do Procon em São José, Taubaté e Jacareí. O resultado apresentado no início deste ano segue a tendência que foi verificada em 2016. No topo da lista, entre as duas primeiras colocações, nas três cidades estão Grupo Claro/ Net/ Embratel (América Móvil) e Grupo Vivo/ Telefônica. Os maiores índices de reclamação estão relacionados a problemas com as cobranças indevidas ou abusivas, cancelamento de serviço e demora ou não entrega de produtos. PÁG. 3