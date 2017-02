TCE multa Ortiz e Peixoto por coleta

REGIAO

O atual prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), e o ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN), que foram aliados até 2006, foram multados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) por irregularidades no contrato de coleta de lixo mantido pela prefeitura entre 2012 e 2013. O contrato, firmado sem licitação e prorrogado duas vezes, rendeu R$ 2,6 milhões para a empresa Cidal -- Cidade Limpa. A decisão de julgar irregular tanto o contrato quanto as prorrogações é da Primeira Câmara do TCE, e foi tomada na semana passada. Ortiz e Peixoto foram multados em R$ 5.014 cada. Cabe recurso. Firmado por Peixoto em 2012, o contrato custaria R$1,525 milhão por 60 dias. Depois, teve duas prorrogações, em fevereiro e março de 2013, no governo Ortiz. PÁG.5