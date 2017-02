TCE julga irregular contrato de propaganda feito pela Câmara de Taubaté

REGIAO

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o contrato firmado em 2011 pela Câmara de Taubaté com uma agência de propaganda para a prestação de serviços publicidade oficial.



O processo licitatório foi aberto em 2010, quando o Legislativo era presidido por Henrique Nunes, na época filiado ao PV, e encerrado no ano seguinte, quando a Casa já era comandada por Jeferson Campos (PV). Os dois já não estão mais na Câmara.



O contrato foi celebrado em fevereiro de 2011 com a empresa Regional Propaganda e Marketing, com um valor de R$ 550 mil.



O julgamento foi realizado pela Segunda Câmara do TCE na semana passada. Cabe recurso da decisão.



Falhas. Entre as falhas apontadas pelo TCE está a não comprovação de que foi realizada pesquisa de valores para conferir se a compatibilidade dos preços contratados com os praticados pelo mercado publicitário.



Outra falha apontada foi a ausência, no edital, dos critérios técnicos que seriam usados para escolher qual seria a proposta vencedora. Em seu voto, o conselheiro Alexandre Sarquis destacou que o edital citava apenas as notas máxima e mínima de cada tópico.



Além disso, o Tribunal citou que exigências genéricas contidas no edital podem ter afastado outras concorrentes do certame.



O TCE determinou que o Legislativo instaure em até 60 dias uma sindicância para a apuração de responsabilidade sobre as falhas. Durante os questionamentos do TCE, a Câmara negou todas as irregularidades.