TCE aponta pacote de erros na Câmara de São José desde 2012

Falhas como número elevado de comissionados e de cópias foram apontadas pelo TCE na gestão anterior de Juvenil Silvério



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Encerrado o Carnaval, a Câmara de São José dos Campos retoma nesta quinta-feira (2) as suas atividades com o desafio de debater mudanças administrativas na Casa. O ponto de partida do trabalho será a análise de apontamentos feitos pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) desde 2012.



Os relatórios do Tribunal, apresentados nesse período, cobram soluções para o volume excessivo de cópias reprográficas, o número elevado de cargos comissionados e as despesas da Câmara pagas pela prefeitura.



A revisão administrativa na Câmara foi anunciada há uma semana pelo presidente Juvenil Silvério (PSDB). A medida foi uma resposta à polêmica votação do projeto que assegurou a manutenção de 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo. O caso foi revelado por O VALE.



Alertas. Uma comissão de quatro vereadores e quatro servidores, ainda sem integrantes definidos, irá se debruçar sobre os apontamentos do TCE.



O primeiro, de 2012, quando Juvenil comandava a Câmara, apresenta as primeiras recomendações. Embora as contas daquele exercício tenham sido aprovadas, o Tribunal alertou para o número excessivo de cargos comissionados.



"Tal situação é insustentável", diz o relatório. "Os cargos públicos, em regra, devem ser providos em caráter permanente, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, e, excepcionalmente, em comissão, desde que, irrefutáveis suas características de direção, chefia ou assessoramento", completou.

À época, o TCE ainda orientou a diminuição do número de cópias reprográficas. A determinação foi para que o Legislativo "reduza, imediata e drasticamente, as despesas neste item e reavalie a necessidade de se manter os serviços de cópias executados pela Divisão de Expedição e Correspondência", afirmou o relatório.



Os mesmos alertas voltaram a ser feitos na gestão seguinte, de Amélia Naomi (PT), presidente entre 2013 e 2014. A análise das contas de Shakespeare Carvalho (PRB) não foi finalizada.



Justiça. Em dezembro, o TJ (Tribunal de Justiça) determinou que Câmara e Prefeitura de São José criem em até seis meses lei que estabeleça percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.



"Tenho até maio para responder e até junho para cumprir", afirmou Juvenil. "Tudo contribui para melhorarmos a gestão. Os órgãos de fiscalização, as entidades de observam a gestão e a imprensa", disse.