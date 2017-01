Taxa de 1º emprego é a mais baixa em 10 anos

REGIAO

TAUBATÉ

A grave crise econômica que atinge o Brasil afeta também os jovens que estão entrando no mercado de trabalho na região. De acordo com dados do governo, o primeiro emprego possui o menor índice em 10 anos na região. Levantamento, realizado com base em dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro de 2016 as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram o total de 16.902 casos de primeiro emprego. É o menor número desde 2007, o primeiro ano disponível para consulta no site do sistema do Caged. Antes, o menor número era justamente o do ano anterior, de 2015, com 21.253 admissões de primeiro emprego. PÁG. 8