Taubaté vive risco de nova epidemia

O resultado da ADL (Avaliação da Densidade Larvá-ria), que mede o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, deixou Taubaté em alerta. O levantamento foi realizado esse mês. O município registrou 4,9 pontos no IB (Índice Breteau), o que significa que a cada 100 imóveis vistoriados, em 4,9 foram encontrados criadouros. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de tranquilidade é 1,0 ou menos. Acima do nível de 1,5 há risco de ocorrer uma epidemia de dengue. Nos últimos quatro anos, a cidade sofreu com epidemias da doença. No ano passado, por exemplo, em que Taubaté teve 3.306 casos de dengue, a ADL de janeiro apontou 4,4 no IB, um resultado melhor que o registrado em 2017. PÁG.6