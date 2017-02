Taubaté vai ter ofensiva para combater violência

REGIAO

- 03:36

Em parceria com a polícia, prefeitura vai usar drones na luta contra o crime nas áreas mais perigosas



TAUBATÉ

O avanço da violência na RMVale

colocou as maiores cidades da região no 'Top 5' dos municípios recordistas de homicídio no interior paulista em 2016. Para tentar reverter o quadro, prefeitos lançaram uma ofensiva para tentar reduzir os índices de criminalidade. São José dos Campos e Taubaté apostam em tecnologia e inteligência para frear o avanço da violência. Em Taubaté, a prefeitura estuda novas ofensivas que vão desde o uso de drones à expansão do número de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas). Em parceria com as polícias Civil e Militar, o governo vai utilizar dois drones em regiões com altos índices de criminalidade a partir do segundo semestre. O monitoramento será feito com imagens e vídeos. PÁG.3