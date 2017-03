Taubaté tem alta de 33,3% nos roubos, na contramão do Vale

REGIAO

- 10:30

Maior crescimento de registros no município foi na região do Cecap, em que o aumento atingiu 155%

Danilo Alvim

Taubaté



Na contramão da região, Taubaté registrou alta de 33,3% no índice de roubos no primeiro mês do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 124 casos registrados em janeiro de 2017, contra 93 no mesmo mês de 2016.



Já a região registrou queda de 0,32% em relação ao mês de janeiro do ano anterior, com 930 casos em 2017 e 933 em 2016. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.



São José dos Campos teve queda de 3,49%, com 276 roubos em janeiro de 2017 contra 286 casos em janeiro de 2016. Com 78 casos registrados no primeiro mês deste ano, Jacareí registrou queda ainda maior, de 36,06% em comparação a janeiro do ano passado, quando foram 122 casos.



Regiões. Das quatro regiões de Taubaté, apenas o centro teve uma redução no número de roubos, de 13%, com 40 casos em janeiro deste ano contra 46 em 2016.



As outras regiões tiveram aumento, sendo que o maior deles foi registrado na área do Cecap, de 155%, passando de 9 casos em janeiro de 2016 para 23 no primeiro mês desse ano. Na região do Parque Três Marias, a alta foi de 55% (de 18 para 28 casos). Na região da Estiva, de 65% (de 20 para 33 registros).



"A criminalidade começa a subir sempre que o país atravessa um período difícil. O desemprego aqui teve impacto maior pela região ser industrial", justificou o delegado seccional de Taubaté, José Antonio de Paiva Gonçalves.



Para o delegado, a sensação de impunidade do menor infrator também influencia no dado. "Notamos um crescimento muito grande de ato infracional por menores de idade. Eles voltam muito rápido da Fundação Casa e continuam a delinquir sem ter nenhuma medida socioeducativa. Ele se sente impune sabendo que vai ficar pouco tempo na Fundação".