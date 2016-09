Taubaté já acumula déficit de R$ 2,5 bi na balança comercial

REGIAO

Mesmo negativo, resultado é melhor do que o registrado na cidade em 2015, até o mês de agosto, com déficit de R$ 3,3 bilhões



TAUBATÉ

São José dos Campos acumula um superávit de R$ 3,3 bilhões no saldo da balança comercial neste ano, no período entre janeiro a agosto. O resultado representa elevação de 29,87% na comparação com o saldo do mesmo período do ano passado, que foi de R$ 2,5 bilhões. Com isso, o município ultrapassou Paranaguá (PR) e tornou-se a terceira maior exportadora do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Os novos dados foram divulgados ontem pelo governo. Taubaté, porém, fechou os oito primeiros meses de 2016 com déficit de R$ 2,5 bilhões na balança, o que deixou o município na última colocação do ranking da região. Mesmo negativo, o resultado é melhor do que o apurado em 2015, com déficit de R$ 3,3 bilhões. PÁG.3