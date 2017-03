Taubaté inicia 2017 entre os lanternas do emprego

REGIAO

Município ficou em 352º no ranking da geração de postos de trabalho em S. Paulo, que tem 370 cidades



São José e Taubaté estão entre as 20 cidades do Estado, com mais de 10 mil habitantes, que perderam mais vagas de trabalho em janeiro deste ano. A lista traz 370 municípios paulistas e é elaborada mensalmente com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. No primeiro ranking do ano, São José ficou na 357ª posição, com saldo negativo de 507 vagas. Com o fechamento de 387 postos, Taubaté amargou a 352ª colocação da lista estadual. Jacareí foi a melhor das três: encerrou o primeiro mês do ano com a criação de 90 vagas e na 53ª posição do ranking do emprego. O resultado fez do município o melhor posicionado no ranking entre as cidades da RMVale

