Taubaté é um dos lanternas do emprego em SP

REGIAO

- 04:25



TAUBATÉ

Os dois principais municípios da RMVale

seguem nas últimas posições do ranking estadual do emprego elaborado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que é do Ministério do Trabalho e Emprego. A lista traz os 370 municípios paulistas com mais de 10 mil habitantes. Em julho, com saldo negativo de 323 empregos, São José ficou na 356ª posição, 177 postos a mais do que em janeiro, a melhor do ano, quando a cidade figurou em 179º lugar. São José está caindo desde então. Taubaté fechou julho com saldo negativo de 100 vagas e no 315º lugar do ranking, 88 posições acima da colocação de janeiro (227). A cidade da região mais bem colocada no ranking em julho foi Caraguatatuba, na 11ª posição. PÁG.3