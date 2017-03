Taubaté é escolhida a 12ª melhor cidade brasileira

REGIAO

- 04:38



TAUBATÉ

São José e Taubaté estão entre as 15 cidades no topo da lista dos 100 melhores municípios do país. Juntos, todos eles representam metade do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. O estudo 'Desafios da Gestão Municipal' é feito pela consultoria Macroplan e avalia o desempenho dos municípios entre 2005 e 2015. São José foi a quarta melhor, tendo subido três posições no IDGM: de 0,616 para 0,715. Taubaté ficou na 12ª colocação, com IDGM 0,690, ascensão de 14 posições comparado ao resultado de 2005. A cidade foi a terceira que mais subiu no resultado geral. PÁG.8