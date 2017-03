Taubaté e Campos figuram no 'Top 10' da mineração paulista

REGIAO

- 09:45

Redação

Taubaté



Duas cidades da região estão no 'Top10' da mineração do estado de São Paulo. Campos do Jordão ficou na quinta colocação e Taubaté na nona, de acordo com a Secretaria de Energia e Mineração do Estado.



O balanço mostra o volume da produção de bens minerais e valores de impostos recolhidos pelos municípios. Campos arrecadou R$ 1.909.727 e Taubaté R$ 1.445.237 -- 65% do valor fica com o município.



A líder foi a cidade de Cajati, seguido por São Paulo, Mogi das Cruzes e Barueri, com Campos completando os primeiros lugares. A lista segue com Salto de Pirapora, Bauru, Analândia, Taubaté e Rio Claro.



Região. Na RMVale, Pindamonhangaba foi a terceira colocada. Juntos, esses três municípios lideram o ranking dos maiores produtores minerais da região - eles extraem principalmente areia e água mineral.



A RMVale foi responsável por 12% de toda a arrecadação do Estado, o que corresponde a R$ 376 milhões. "A mineração no Vale do Paraíba tem importância fundamental para a vitalidade do setor da construção na região e como grande fornecedora de areia para a capital. Mas o destaque é para a produção de água mineral em Campos do Jordão, que responde por 98% da arrecadação da CFEM no município", disse o secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles.



Jambeiro, Aparecida, Jacareí, Tremembé, Roseira, Caraguatatuba e São Sebastião completam a lista dos dez maiores produtores de bens minerais da região. Os recursos da CFEM devem ser aplicados em projetos que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação.