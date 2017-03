Taubaté desperdiça mais de um terço da água

REGIAO

TAUBATÉ

São José e Taubaté estão entre as 15 melhores cidades do país em saneamento básico e também oferta de água no ranking dos 100 maiores municípios brasileiros. Ambas avançaram nos indicadores da listagem deste ano em comparação ao relatório de 2016. No entanto, os dois maiores municípios seguem derrapando no desperdício de água e estão com índice acima de 30% em perda de água na distribuição. O balanço foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil e mostra as cidades em 3º (São José) e 14º (Taubaté) lugar, melhor do que no ranking do ano passado, quando estavam na 7ª e 20ª posição. Se comparado com o ranking de 2015, com dados de 2013, São José ganhou 14 posições --era a 17ª cidade na lista-- e Taubaté perdeu quatro colocações --chegou ao 10º lugar há dois anos. O índice de água tratada perdida durante a distribuição é de 35,96% em São José e de 38,54% em Taubaté, números considerados altos, segundo o balanço. PÁG.3