Taubaté começa 2017 com alta de 33,3% nos roubos

REGIAO

- 04:37

Na contramão da tendência regional, município inicia o ano com uma elevação no número de assaltos



TAUBATÉ

Na contramão da RMVale

, Taubaté registrou alta de 33,3% no índice de roubos no primeiro mês do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 124 casos registrados em janeiro de 2017, contra 93 no mesmo mês de 2016. Já a região registrou queda de 0,32% em relação ao mês de janeiro do ano anterior, com 930 casos em 2017 e 933 em 2016. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. São José dos Campos teve queda de 3,49%, com 276 roubos em janeiro de 2017 contra 286 casos em janeiro de 2016. Com 78 casos registrados no primeiro mês deste ano, Jacareí registrou queda ainda maior, de 36,06% em comparação a janeiro do ano passado, quando foram 122 casos. PÁG.6