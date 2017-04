'Supersalário' para Odila contou com aval de Ortiz

REGIAO

Apesar do tucano dizer desconhecer o caso, pagamento só é realizado depois da assinatura do prefeito



TAUBATÉ

Embora o prefeito Ortiz Junior (PSDB) tenha afirmado que desconhecia o pagamento da licença-prêmio de sua madrasta, o depósito na conta de Odila Sanches, no último dia útil de fevereiro, só ocorreu depois de autorização do tucano. A informação foi confirmada pela reportagem com base na estrutura administrativa da Prefeitura e nos procedimentos que antecedem o pagamento da licença-prêmio. A lista dos servidores que irão o benefício no mês é definida pelo setor de Recursos Humanos, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, comandada por Odila. Depois, a relação é avalizada pela própria secretária. O passo final é dado pelo prefeito. Na estrutura do Palácio do Bom Conselho, ele é o único ordenador de despesas. PÁG.5