STF diz que preso tem direito a ser indenizado por danos morais

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ontem que presos em situações degradantes têm direito à indenização em dinheiro por danos morais.

Por unanimidade, a Corte entendeu que a superlotação e o encarceramento desumano gera responsabilidade do Estado em reparar os danos sofridos pelos detentos pelo descumprimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A questão foi decidida no caso de um preso que ganhou o direito de receber R$ 2 mil em danos morais após passar 20 anos em um presídio em Corumbá (MS). Hoje, ele cumpre liberdade condicional.

Os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente do STF, Cármen Lúcia, votaram a favor do pagamento da indenização.

Houve divergência só sobre o pagamento dos danos morais para o caso julgado.

Segundo Cármen Lúcia, a falta de cumprimento da lei em relação aos direitos dos detentos também gera corrupção no sistema prisional. "A situação é bem mais grave do que possa parecer, de não cumprimento da Lei de Execução Penal".