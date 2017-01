SP já ameaça multar a Ecopistas por atraso

REGIAO

- 03:33



TAUBATÉ

O governo estadual ameaça aplicar uma multa milionária à Ecopistas caso a concessionária não conclua a obra de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto até o novo prazo previsto, que se encerra no primeiro trimestre de 2018. A multa seria proporcional ao percentual não executado da obra e ao custo estimado do empreendimento, segundo a Artesp, a agência que regula o transporte no Estado. A última medição, feita no mês passado, aponta que a obra atingiu 35,4%. Além disso, a Artesp também poderia executar a apólice de seguro do contrato de concessão. PÁG.4