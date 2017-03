Software não precisará ser baixado

REGIAO

- 04:37



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Neste ano, ao contrário do ano passado, o contribuinte não precisará fazer o download de dois programas no site da Receita Federal: um para preenchimento da declaração do Imposto de Renda e outro para envio, pela internet.

O segundo software (Receitanet) foi incorporado ao primeiro, conforme explicou André Martins, auditor fiscal da Receita Federal em São José.

"Essa é a novidade. O contribuinte só precisará fazer, no site da Receita, o download de um programa. Além disso, as atualizações [ao programa] também serão automáticas", afirmou ele.

A declaração pode ser feita online, no site da Receita Federal, para quem tiver certificado digital. Ou ainda por meio de aplicativo para tablets e smartphones. A entrega do documento via formulário, em bancos, foi extinta em 2010.