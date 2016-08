Sob pressão, Estado muda contornos da rodovia dos Tamoios

REGIAO

Depois de enfrentar críticas de ambientalistas e moradores do Litoral Norte, a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) concluiu o projeto executivo da Nova Tamoios Contornos com alterações no plano inicial, feito em 2008. As mudanças, segundo o órgão estatal, tornarão a rodovia mais segura, rápida e menos impactante ao meio ambiente.



A Nova Tamoios Contornos ligará Caraguatatuba a São Sebastião, até o porto, em uma estrada com 34 quilômetros de extensão, ao custo de R$ 3,2 bilhões --R$ 1,26 bilhão a mais do que o previsto originalmente, em 2012.



O traçado mudou e passa mais perto da Serra do Mar evitando o perímetro urbano. Com isso, a estrada terá 1,2 km a mais de túneis, que passam de 5,6 km para 6,7 km, com cinco pares de túneis duplos, com tráfego nos dois sentidos.



"Não há mais túnel em mão dupla e isso traz segurança", afirmou o presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço.



Também as pontes e viadutos aumentaram no novo traçado, passando de 4,5 km para 5,8 km (1,3 km a mais), de 27 para 35 dispositivos --29,5% de aumento.



Mais rapidez. Com isso, segundo Lourenço, a rodovia terá quatro vezes mais pista dupla (direção separada de tráfego) do que antes, saltando de 4 km no projeto original para 16,1 km. Os trechos de terceira faixa --usada em subidas para veículos lentos e pesados-- passaram a ter 3 km de extensão.



"Com mais túneis e pontes a rodovia ficou mais reta, por isso mais rápida. O trecho entre Massaguaçu [Caraguá] e o Porto de São Sebastião poderá ser percorrido economizando dois minutos e meio de tempo. O limite de velocidade na nova rodovia será de 80 km/h.



As obras começaram em outubro de 2013 e terminarão em agosto de 2018, com trechos sendo entregues em diferentes etapas. Partindo de Caraguá, o primeiro deles ficará pronto em setembro de 2017.



Hoje, a construção da estrada está no pico das obras e emprega 3.600 pessoas.





Vazamento de produtos tóxicos é blindado



A Nova Tamoios Contornos terá um sistema de drenagem para evitar que vazamentos de produtos tóxicos cheguem a rios e ao mar. O mesmo procedimento foi utilizado na obra do Rodoanel Sul e segue determinação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).



Serão instaladas caixas subterrâneas de contenção para evitar que produtos tóxicos que porventura sejam derramados na rodovia em razão de acidentes com cargas perigosas caiam e contaminem cursos d'água e cheguem ao mar.



"A rodovia será entregue blindada para o derramamento de material tóxico", disse Laurence Casagrande Lourenço, presidente da Dersa. "As caixas seguram o material até que ele seja removido de forma segura, evitando ir para a praia", afirmou.



O novo sistema de drenagem será instalado em um total de 17 km da rodovia, o que representará 50% da estrada.



Segundo Lourenço, as caixas de contenção ficarão instaladas nas laterais da estrada.