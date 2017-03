Sob pressão, Câmara vai barrar votações 'vapt vupt' em São José

REGIAO

- 09:00

Depois do desgaste provocado pelos 'supersalários', a presidência da Casa determinou o fim de votações relâmpago no plenário. "A partir de agora, vamos cumprir normalmente o rito", diz Juvenil Silvério (PSDB)



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O presidente da Câmara de São José dos Campos, Juvenil Silvério (PSDB), determinou o fim da votação relâmpago na Casa. A decisão é motivada pela polêmica aprovação do projeto que garantiu sobrevida a 16 cargos com 'supersalário' no Legislativo.



De acordo com o tucano, todo projeto irá cumprir os prazos previstos no regimento interno da Câmara.



"A partir de agora, nós vamos cumprir normalmente o rito, mesmo que não haja nenhuma situação que possa desabonar nosso plenário. Vamos fazer conforme manda o figurino", afirmou.



O regimento da Câmara de São José prevê diferentes prazos para apresentação de emendas, todos contados a partir da leitura do projeto em plenário.



Matérias em regime de urgência têm prazo de cinco dias para emendas. Em regime de prioridade, oito dias. Projeto com tramitação ordinária pode ser analisado em até 10 dias pelos vereadores.



Apesar desta regra, os vereadores podem abrir mão do prazo de emenda. Essa decisão precisa ser votada e aprovada pela maioria dos parlamentares.



Histórico. O 'tratoraço' -- jargão político usado para definir as votações feitas às pressas, em um único dia --, foi colocado em xeque após o polêmico episódio ocorrido no último dia 16 de fevereiro.



O projeto que garantia sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara de São José foi incluído às pressas e votado em apenas dois minutos.



A aprovação do texto, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, aconteceu enquanto a maioria dos parlamentares estava em reunião na sala ao lado do plenário.



Com apenas sete vereadores aptos a votar, o prazo de emendas foi derrubado. Em seguida, aprovaram uma emenda corretiva. E, por fim, a polêmica matéria.



Vereadores veem modelo já 'esgotado'



Após a votação relâmpago que deu sobrevida a 16 cargos, vereadores conversaram com o presidente Juvenil Silvério sobre este assunto. Existe a convicção que o modelo de votação está esgotado e precisa ser revisto.



"Conversei com o presidente da Câmara e com a Mesa Diretora. Votações aceleradas e sem vereadores no plenário não podem mais acontecer", disse Rogério Cyborg (PV) em nota publicada na internet.



"Infelizmente, a forma como essa votação ocorreu na Câmara foi lamentável. Mesmo não tendo participado do episódio, me sinto constrangido com a situação. Falei com o presidente da Câmara que votações aceleradas e sem vereadores no plenário não podem mais acontecer", afirmou Fernando Petiti (PSDB).



Projeto do supersalário está em xeque



O projeto para dar sobrevida a 16 cargos, embora tenha sido aprovado em sessão 'vapt vupt', está com os dias contados na Câmara.



A Mesa Diretora apresentou na última quinta-feira um substitutivo para anular parte da resolução que manteve os cargos previstos para serem extintos no Legislativo.



A revogação, que será votada em 16 de março, representa um recuo dos vereadores após o desgaste causado com a repercussão do caso, revelado pela reportagem de O VALE.



Um outro substitutivo ainda foi apresentado pelo suplente José Luís Nunes (PSD). O documento protocolado pela Mesa Diretora desfaz a votação relâmpago ocorrida.



Caso. A extinção de cargos foi definida em resolução de outubro de 2013, quando Amelia Naomi (PT) presidia a Casa. As funções, porém, só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem a função.



Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior, aprovada um mês antes.

O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados da Câmara.



Descumprimento. Entre os anos de 2014 e 2016, porém, servidores foram nomeados para essas funções de maneira, supostamente, irregular.



Em 16 de fevereiro deste ano, projeto de resolução da Mesa Diretora, que não estava previsto para ser votado, foi incluído quando apenas sete vereadores estavam no plenário. O texto daria sobrevida às 16 funções.