Serão dois anos difíceis, avaliam os especialistas

Com o impeachment, Michel Temer assumiu definitivamente o cargo. Apesar de, na comparação com sua antecessora, ter maior apoio no Congresso, o novo presidente não terá vida fácil nos dois anos de mandato que ainda restam.

Na opinião de especialistas, ele precisará manter sua base parlamentar em um cenário de ajuste fiscal e de Operação Lava Jato.

Para Débora Messenberg, socióloga política da Universidade de Brasília (UnB), o mandato de Temer se dará em um país dividido e sem o respaldo de uma eleição.

"Acho que ele vai ter um governo dificílimo. Serão dois anos de um governo sem respeitabilidade das urnas, com um país dividido e com uma crise econômica internacional. E aqueles que o apoiaram, seja no Parlamento, seja no âmbito dos interesses privados, vão pedir a conta."

O cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da empresa de análise política Arko Advice, disse que as discussões da gestão Temer devem ser a respeito do "loteamento do governo".

"Talvez após esse processo todo, sejam necessárias algumas mudanças do ponto de vista da reforma política para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer".