'Sem reforma, Brasil para em 7 anos', afirma Temer

REGIAO

- 04:38

Em discurso, presidente diz que mudanças na aposentadoria vão evitar um colapso no cofre da União

Prazo

Temer afirmou que se a reforma não for realizada neste momento, terá de ser feita

daqui a três anos



DAS AGÊNCIAS

O governo do presidente Michel Temer (PMDB) recuou nesta quarta-feira em base de cálculo na reforma da Previdência.

A ideia é manter a base de cálculo dos benefícios como ocorre atualmente, sendo correspondente aos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, o que limita o teto da previdência que hoje está fixado em R$ 5.531,31.

Em reunião realizada nesta quarta, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi enviada à bancada do PSDB na Câmara e diz que o cálculo seria feito com base na 'média das remunerações utilizadas como base para as contribuições'.

Diante dos fatos, onde o cálculo das aposentadorias passa a ser com base na média simples de todos os salários de contribuição ao ser sobre os 80% maiores, o deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) questionou o secretário de Previdência, Marcelo Caetano.

Isso porque durante a reunião o secretário havia afirmado que o material seria corrigido e reforçou que a base de cálculo corresponderá aos 80% maiores salários.

Para o governo, a ação não é vista como um recuo já que para ele não há especificado na PEC um percentual.

Reforma.

Temer disse nesta quarta-feira que questões como a dos trabalhadores rurais e de pessoas com deficiência podem ainda ser negociadas para a aprovação da reforma da Previdência.

Em discurso na abertura da 10ª conferência do Bank of America Merrill Lynch, em São Paulo, ele afirmou que se a reforma não for realizada neste momento, terá de ser feita daqui a três anos.

Caso contrário, acrescentou, "em sete anos paralisamos o Brasil".

"Precisamos aproveitar este momento de apoio do Congresso Nacional para fazer essa reforma. A reforma não prejudicará ninguém. A questão dos trabalhadores rurais, a questão dos deficientes, eu compreendo, e nós podemos ainda negociar, de modo a aprovar a reforma", declarou o presidente da República.

Segundo ele, todos os estudos estatísticos mostram que se não houver reformulação previdenciária, em 2024 o país só terá verbas para pagar servidores públicos.