Sem dizer motivo, governo adia audiência sobre áreas de risco

REGIAO

- 10:39

Redação

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos suspendeu a audiência pública para a apresentação do relatório sobre o Plano Municipal de Redução de Risco, que aconteceria na próxima sexta-feira, às 14h, no Cefe (Centro de Formação do Educador).

O governo Felicio Ramuth (PSDB) não informou o motivo para a suspensão. A ideia é anunciar a nova data nos próximos dias.

O relatório, que seria apresentado à população, terá informações que dimensionam o problema das áreas de risco. O estudo vai direcionar as ações estruturais e não estruturais necessárias, com o objetivo de reduzir ou erradicar as situações de risco no município.

O documento foi produzido por meio de um convênio entre a Prefeitura de São José e o Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento). O relatório está em análise nas secretarias de Gestão Habitacional e Obras, Urbanismo e Sustentabilidade e Proteção ao Cidadão.

Os núcleos já indicados como áreas de risco permanecem congelados para novas construções.

Chuva. Na primeira semana de março, tempestades deixaram 480 famílias desalojadas em São José. Alagamentos foram registrados em todas as regiões. Em 6 de março, em apenas uma hora, choveu o esperado para todo o mês de março.

Os bairros mais afetados na ocasião foram a Vila Corintinha (região central), Vila São Benedito (região sudeste), Residencial Cambuí (região sudeste) e bairro do Sapê (região leste).