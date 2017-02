Segurança e falta de apoio são obstáculos para 'Rota da Luz'

REGIAO

07:34

Entidades cobram mais envolvimento da comunidade e dos comerciantes para minimizar problemas



Redação

São José dos Campos

Um dos principais ro teiros turísticos do Estado, a tradicional Rota da Luz, caminho alternativo para as tradicionais romarias até a Basílica de Aparecida, está com problemas de segurança e também de falta de incentivo. O governo estadual convocou uma reunião de representantes das nove cidades cortadas pelo trajeto para pedir apoio.

De acordo com o Estado, o trajeto estaria sofrendo com falta de segurança e iluminação. A sugestão é de um envolvimento maior das cidades, para ajudar a manter o projeto -- neste ano, quando se completam 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do rio Paraíba, o número de romeiros deve ser ainda maior.

"Só com um maior envolvimento da comunidade e das entidades essas questões podem ser resolvidas", afirmou Juliana Burani, do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, órgão do Estado. Ela também afirma que falta conhecimento e envolvimento da população e do comércio local, além da falta de incentivo aos moradores.

Traçado. A Rota da Luz foi criada pela Secretaria Estadual de Turismo em abril de 2016, como uma alternativa mais segura à Via Dutra para os romeiros que fazem as romarias a pé até Aparecida. No ano passado, cerca de 8.400 pessoas caminharam pelo acostamento até o Santuário.

Inspirada no Caminho de Santiago, na Espanha, a Rota da Luz é um trajeto de 201 quilômetros, que passa por Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.

Durante o trajeto, os peregrinos contam com pontos de parada, e, também, recebem um certificado oficial de que cumpriram o traçado. Na reunião, estavam representantes de prefeituras e associações comerciais, e teve a presença do coordenador de Turismo do Estado, Maurício Petiz, e do delegado regional de Turismo, Alfredo Gimenez.