REGIAO

- 12:49

Da Redação



Para a Secretaria de Estado do Turismo, o tricentenário de Nossa Senhora Aparecida movimentará o turismo religioso por todo o Vale do Paraíba. Em visita a Aparecida nesta semana, o secretário Laércio Benko ressaltou a importância do evento católico para o setor. "Além de Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista são exemplos de destinos que movimentam a cadeia produtiva do setor, gerando emprego e renda, por meio do turismo".