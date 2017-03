Satélite fará 'upgrade' na internet em banda larga

REGIAO

Construído em parceria entre França e Brasil, SGDC levará internet em banda larga para todo o país



A internet em banda larga no país passará por poderoso upgrade com a entrada em operação do SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), previsto para ir ao espaço nessa quinta-feira, lançado da Guiana Francesa.



Trata-se do primeiro equipamento nacional desse tipo com uso civil e militar simultâneo. Construído na França pela Thales Alenia Space, em parceria com o Brasil, o satélite garantirá comunicação segura ao governo e levará internet em banda larga para todo o país, especialmente nas áreas remotas.



Além de assegurar a independência e a soberania das comunicações de defesa, o acordo de construção do satélite envolveu absorção e transferência de tecnologia.



Cinquenta profissionais brasileiros foram enviados às instalações da Thales Alenia Space, em Cannes e Toulouse, na França, para acompanhar a construção do satélite. Estiveram lá especialistas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), da AEB (Agência Espacial Brasileira) e das empresas Telebrás e Visiona --joint-venture entre Embraer e Telebrás.



Internet. Com investimentos de R$ 2,1 bilhões, o SGDC cobrirá todo o território nacional, segundo o governo, com uma banda larga de altíssima qualidade, com capacidade 60 vezes maior que a dos satélites atuais. Operado pela Telebrás, o satélite deve entregar entre 58 e 59 gigabytes por segundo.



As condições dos equipamentos atuais levam o morador de localidades mais isoladas a pagar 10 a 15 vezes mais em comparação com que mora em grandes cidades. O satélite ainda dará maior autonomia e segurança às comunicações das Forças Armadas.



Com 5,8 toneladas e cinco metros de altura, o SGDC ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. A capacidade de operação do satélite é de 18 anos.



Greve atrapalha o lançamento



Uma greve geral na Guiana Francesa, com paralisação por movimentos sociais, provocou dois adiamentos seguidos do lançamento do SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas).



Antes previsto para ontem, o lançamento foi adiado para hoje e depois para amanhã, em razão da continuidade da paralisação. Com isso, segundo informou a empresa Arianespace, não foi possível realizar a transferência do veículo de lançamento Ariane 5 para a zona de lançamento.



"Caso a movimentação seja possível amanhã e as condições climáticas sejam favoráveis, o lançamento do Arianespace VA236 que transportará o SGDC fica agora programado para decolar na quinta-feira, 23 de março de 2017, entre 17h31 e 20h20 (horário de Brasília)", informou, em nota, a Visiona, joint-venture entre Embraer e Telebrás.