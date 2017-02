Satélite do Inpe percorre 5,650 bi de quilômetros

REGIAO

- 11:50

Em 24 anos de atividade, caminho percorrido é equivalente a 7.435 viagens de ida e volta para a Lua



Redação

São José dos Campos



Construído pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), de São José dos Campos, o primeiro satélite brasileiro chega à marca de 5,650 bilhões de quilômetros percorridos no espaço, equivalente a 7.435 viagens de ida e volta à Lua.



O SCD-1 (Satélite de Coleta de Dados) completou, em 9 de fevereiro, 24 anos em órbita, percorrendo 126.714 voltas ao redor da Terra. Na época do lançamento, em 1993, o satélite tinha expectativa de apenas um ano de vida operacional.



Embora com limitações, segundo o Inpe, o equipamento cumpre sua missão de coleta e transmissão de dados ambientais, usados no monitoramento de bacias hidrográficas, marés, meteorologia, planejamento agrícola, estudos sobre mudanças climáticas e desastres naturais, entre outros.



"A longevidade do SCD-1 comprova o alto grau de competência técnica não só das equipes de engenharia espacial e de integração e testes que participaram do desenvolvimento do satélite, como também das equipes de operação em voo do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do Inpe", apontou o Inpe.



Domínio. O lançamento do SCD-1 colocou o Brasil entre as nações que dominam o ciclo completo de uma missão espacial desde sua concepção até o final de sua operação em órbita. Marcou ainda o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, que fornece informações para instituições nacionais governamentais e do setor privado.



Elas desenvolvem aplicações e pesquisas em diferentes áreas, como estudo da química da atmosfera, previsão meteorológica e climática, controle da poluição e avaliação do potencial de energias renováveis. Além do pioneiro, integra o sistema de coleta de dados o satélite SCD-2, lançado em 1998.



Nacional. Com 115 kg, o SCD-1 foi totalmente projetado, desenvolvido e integrado pelo Inpe com importante participação da indústria nacional. Para seu desenvolvimento, o instituto investiu em laboratórios modernos e no desenvolvimento de seus recursos humanos.