Santuário Nacional inaugura revestimento de R$ 6 milhões

REGIAO

- 10:33

Xandu Alves

São José dos Campos



O Santuário Nacional de Aparecida inaugura hoje, durante a missa das 9h, a obra de revestimento do baldaquino da Basílica Nova. Tratam-se das colunas que sustentam a cúpula central.



Elas foram revestidas com azulejos e ganharam temática artística, em sintonia com o conteúdo de reflexão proposto pela Campanha da Fraternidade deste ano, que também será iniciada hoje em toda a região.



Com o tema "Biomas Brasileiros e defesa da vida" e o lema "Cultivar e guardar a criação", a Campanha da Fraternidade deste ano quer incentivar o cuidado com o meio ambiente, principalmente na preservação da fauna e flora que caracterizam cada região do país.



A finalização do baldaquino faz parte da obra de acabamento da cúpula central, iniciada em agosto de 2012, ao custo estimado de R$ 6 milhões, e que será finalizada na Festa da Padroeira do Brasil deste ano, em outubro.



A obra foi criada pelo artista sacro Claudio Pastro, morto em outubro do ano passado, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).



O desenho das colunas traz a diversidade ambiental brasileira, com representações animais e vegetais de grandes ecossistemas do país, os biomas --Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.



O início da Campanha da Fraternidade será marcado por missas em todas as dioceses do Vale do Paraíba.