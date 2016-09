São José traça plano para evitar novas tragédias

REGIAO

13:20

Danilo Alvim

São José dos Campos



Para evitar novas tragédias durante o período de chuvas, a Defesa Civil de São José dos Campos promete intensificar a fiscalização das áreas sujeitas a deslizamentos e inundaç ões .



Atualmente, a cidade tem 16 áreas com alto grau de risco para deslizamentos e inundações. Destas, 15 estão na região norte e apenas uma na zona sul da cidade.



O Plano Municipal de Redução de Risco deverá reforçar as ações nos locais que ameaçam a segurança da população joseense.



Cerca de 20 técnicos das secretarias envolvidas passaram por um curso teórico e prático sobre áreas de risco. A capacitação foi encerrada nessa quarta-feira.



O trabalho está dividido em duas etapas. A primeira é focada no mapeamento e setorização das áreas. Na segunda, os dados serão sistematizados. Além disso, o Plano irá atualizar e ampliar o mapeamento das áreas de risco de deslizamentos e inundações.



"Este plano é uma ferramenta de planejamento para a ela boração do diagnóstico do risco de desastre", disse o coordenador da Defesa Civil, Custódio Alves Barreto Neto.



O critério para o mapeamento das áreas será baseado em m etodologia do (IPT) Instituto de Pesquisas Tecnológicas.



"Trata-se de um estudo que contém o mapeamento das áreas, as intervenções necessárias para a redução de riscos, a prioridade de implantação das medidas estruturais e o gerenciamento de recursos financeiros necessários", afirmou a engenheira ambiental e analista de planejamento do Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento), Eliete Gianini de Oliveira.



Tragédia. Em ma rço deste ano, quatro pessoas da mesma família morreram e uma ficou ferida após um deslizamento de terra no bairro dos Freitas, zona norte de São José.



Segundo o Corpo de Bombeiros, haviam cinco pessoas na residência. Dois adolescentes de 12 e 15 anos, respectivamente, uma mulher de 38 anos e uma menina de seis anos morreram. Uma jovem de 19 anos foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital.



A Defesa Civil informou na época que o local onde o acidente ocorreu está localizado em área de risco e a construção não era regularizada.



Rio Comprido. Em 10 de janeiro de 2011, outras cinco pessoas que viviam em uma área de risco morreram soterradas após um deslizamento ter atingido o bairro Rio Comprido zona sul de São José.